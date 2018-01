Comme le veut la règle, c’est le descendent le plus direct et le plus âgé qui deviendra Khalife général des Mourides, cet homme n’est autre que Serigne Mountakha fils de Serigne Mouhamadou Bassirou Mbacké ibn Khadim Rassoul. C’est un homme très actif, il prenait souvent la parole au nom de l’ancien Khalife, il était également très proche de Serigne Sidy Mokhtar Mbacké (RDA).