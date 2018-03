GALSEN221 – La religion est assez complexe et les choses ne se font pas comme on veut chez les croyants. Dans le cadre de l’émission Wareef qui traitait le thème sur « le bon voisinage entre religions au Sénégal », Oustaz Taib Socé a apporté des éclaircissements de taille sur le fait qu’un musulman peut épouser une chrétienne et non le contraire.

