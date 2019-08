Comme Me Amadou Sall, Babacar Gaye non plus ne veut pas du nouveau poste que Me Wade lui a confié. Il a décliné, tout en précisant qu’il reste le secrétaire général de la fédération de Kaffrine. Voici la réaction de Gaye publiée sur sa page Facebook.

“Le remaniement du Secrétariat national du Pds a engendré beaucoup d’interprétations à propos de ma nomination. Afin d’éviter que la confusion ne s’installe dans l’esprit de mes militants et sympathisants, j’ai envoyé au Secrétaire général national du parti, Me Abdoulaye Wade, le courrier suivant:

“Frère Secrétaire Général National

Par voie de presse j’ai appris que vous avez décidé de remanier le Secrétariat national du PDS. Déjà, le 25 août 2016, je vous avais demandé de me décharger de mes fonctions de Porte-parole et celles de Secrétaire national à l’orientation, aux stratégies chargé des réformes; cela pour marquer mon désaccord à propos du fonctionnement du parti.

À l’attente de plus amples informations sur les motivations d’un tel chamboulement, je vous saurais gré de bien vouloir me libérer des charges de “Secrétaire national, président du Comité national permanent d’organisation” que me confère votre dernière décision.

Au demeurant, je reste membre du Parti Démocratique Sénégalais et garde mes fonctions de Secrétaire général de la fédération de Kaffrine que m’ont confiées les militants du département éponyme.

Veuillez croire, Frère Secrétaire Général National, à l’assurance de mes sentiments militants.

Fait à Dakar, le 10 août 2019

Babacar Gaye”