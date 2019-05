Remaniement – Hcct : la lumière sur le limogeage annoncé d’Ousmane Tanor Dieng

Macky Sall pourrait profiter de l’absence prolongée du président du Haut conseil des collectivités territoriales (Hcct) du Sénégal, officiellement en séjour à Paris pour se reposer, voire se soigner selon certaines sources, pour le remplacer à la tête de cette institution que beaucoup d’observateurs jugent, à tort ou à raison, comme inutile et budgétivore.

Selon Walf Quotidien, qui agite cette éventualité dans sa livraison du jour, Ousmane Tanor Dieng, de plus en contesté dans son parti et soupçonné de ne pas jouer franc jeu, risque de connaître le même sort que Aminata Tall qui vient d’être défenestrée du Conseil économique, social et environnemental (Cese) et remplacée par l’ex-Premier ministre Aminata Touré.

