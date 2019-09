Le président Macky Sall serait en train de peaufiner son prochain Gouvernement.

Selon Xibaaru, repris par dakarmatin, le président de la République, Macky Sall, reste toujours attaché à l’idée qu’il lui faut procéder à un remaniement de son gouvernement, dont certains ministres ont de la peine à suivre le rythme auquel il veut que les choses aillent dans le traitement de certains dossiers.

Séminaire prémonitoire

Son retour des vacances avait été guetté par certains qui s’attendaient, parmi les mesures à prendre dans l’immédiat par le Chef de l’Etat, le remaniement du gouvernement. En lieu et place d’un remaniement, le chef de l’Etat a plutôt organisé un séminaire à l’attention des membres du gouvernement qui doivent imprimer désormais l’efficacité dans leurs actions. Cependant, ce serait aller vite en besogne que de penser que Macky Sall a abandonné son idée de procéder à un remaniement ministériel.

Remaniement imminent

Le Chef de l’Etat n’a fait que différer l’échéance. Et selon les sources de nos confrères, certains ministres ne sont en fait qu’en sursis, en attendant le prochain Conseil des ministres. Le chef de l’Etat, Macky Sall va bel et bien secouer le cocotier, et est en train de peaufiner son prochain gouvernement. Un gouvernement qui devrait être marqué par une forte présence de technocrates capables de travailler en mode fast-track. Le Chef de l’Etat qui a le temps nécessaire d’observer tout ce qui bloque les activités gouvernementales, ainsi que les ministres qui apparaissent à la traîne dans le traitement des dossiers, peut donc corriger tout cela avec le prochain gouvernement qui sera en place. Beaucoup de ministres peuvent ainsi commencer à faire leurs valises. La main du chef de l’Etat sera impitoyable.

Senego