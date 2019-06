Remise du drapeau : Les Lions sont arrivés au palais de la République, en boubou « Obasanjo » et brodés aux couleurs nationales

Qui dit cérémonie de remise du drapeau national, dit tenue de circonstance. Pour son rendez-vous au palais de la République, l’équipe nationale de football du Sénégal n’a pas dérogé à cette règle.

La délégation est arrivée au Palais de la République aux alentours de 17h, avant de rejoindre la salle des banquets. Une poignée de journalistes les attendaient à leur sortie du bus. Menés par leur sélectionneur, les 23 joueurs, habillés en boubou « Obasanjo » blanc se sont mêlés aux journalistes, photographes et autres cameramen présents au palais. Les tenues sont élégantes et brodées aux couleurs du drapeau national. Un ensemble blanc avec de la broderie Vert-Jaune-Rouge, réalisé sur mesure spécialement pour les joueurs qui souhaitaient des formes à la fois modernes et agréables à porter.

Événement tant attendu par les fans invétérés de football ou simple lubie survenant toutes les veilles de compétition. La Cérémonie de remise du drapeau national ne nous laisse jamais de marbre surtout quand l’équipe nationale est au Palais de la République.

Après la cérémonie, les joueurs et le staff

vont prendre la pause dans leurs beaux costumes. Ils vont tous poser pour la traditionnelle photo officielle, avec le président de la République, le ministre des Sports et les fédéraux.

