Rencontre Alassane Ouattara et Henri Konan Bedié toujours possible

Comme annoncé hier, Alassane Ouattara s’est dit disposé à rencontrer Henri Konan Bédié, qui attendait cela depuis des mois.

La date de la rencontre entre le candidat du RHDP pour la présidentielle du 31 Octobre prochain, ce jour en campagne électorale du côté d’Abengourou , et le candidat du principal parti de l’opposition. Qui lui, faute de moyens nécessaires principalement, a opté pour le boycott du scrutin, n’a pas encore été précisément arrêtée, confirment à KOACI les états majors de ces deux politiciens qui ont géré ensemble le Pays neuf (9) ans durant.

D’autres sources, non officielles, nous annoncent que la rencontre se tiendra ce dimanche en la résidence du Président du PDCI à Cocody.

En offrant au PDCI un poste de vice-présidence à la Commission électorale indépendante (CEI), allant plus loin que les recommandations de la Cour africaine des froits de l’homme et des peuples (CADHP) et en acceptant une rencontre avec Henri Konan Bédié.

Alassane Ouattara, peut être influencé par la technique d’Houphouët, pourrait avoir tenté un coup politique en renvoyant la patate chaude du jeu ivoirien actuel dans le camp de l’opposition. Désormais sous les projecteurs du système à 9 jours du scrutin présidentiel.

En attendant la rencontre, une chose est sûre, au delà du poste à la CEI, la main de Ouattara est bel et bien tendue à celle de Bedié.