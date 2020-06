Auteur d’une nouvelle saison réussie du côté du Roazhon Park, en témoignent ses 15 réalisations et 2 passes décisives en 36 apparitions toutes compétitions confondues avec le Stade Rennais, M’Baye Niang (25 ans) ne sait pas s’il évoluera toujours en Bretagne lors du prochain exercice. Le nom de l’attaquant sénégalais, sous contrat jusqu’en 2023, revient avec insistance du côté de l’OM, à qui il a déjà dévoilé sa flamme. André Villas-Boas, l’entraîneur du club olympien, a même contacté le principal intéressé

Mais voilà, le profil du Lion de la Teranga ne laisse pas insensible d’autres écuries. Le Daily Star révèle toutefois ce mercredi que Brighton devrait abandonner la piste menant à M’Baye Niang. D’après le média britannique, l’OM est le favori sur ce dossier. Les Seagulls n’avaient pas encore trouvé d’accord avec Rennes (sur un montant avoisinant les 17 M€) et ont d’autres noms en tête. De plus, ils ne savent pas s’ils souhaitent dépenser rapidement une telle somme en raison de l’impact financier du coronavirus. De quoi dégager un peu plus la voie à Marseille et AVB pour l’ancien attaquant de Watford ou encore de l’AC Milan…