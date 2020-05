Courtisé par les plus grands clubs dont le Real Madrid, Eduardo Camavinga ne sait pas trop de quoi sera fait son avenir.

« Sincèrement, je ne me concentre pas trop sur ça. Certes, ça fait plaisir que de grands clubs comme ceux cités s’intéressent à moi, mais à l’inverse, je ne m’intéresse pas trop à ça. Surtout que je suis bien à Rennes. On verra la suite… Je laisse mes parents et mes agents gérer cela », déclarait-il récemment.

Mais Julien Stéphan, l’entraîneur de Rennes, ne veut pas perdre son joueur et le dit haut et fort. A L’Equipe, il a confié son envie de conserver le jeune prodige une saison supplémentaire.

« On a la volonté de poursuivre avec lui, de continuer à le faire progresser. Il a réussi une excellente saison, mais il n’a que 17 ans. Donc, il faudra confirmer la saison prochaine et dans son club formateur, en jouant à nouveau l’Europe dans un contexte qu’il maîtrise bien, entouré de gens qui le connaissent parfaitement, ça me semble être des conditions idéales de progression pour lui. Une offre qui ne se refuse pas ? Je ne sais pas ce qu’il en sera, mais ce que je souhaite, c’est continuer avec lui, qu’il continue à nous apporter toutes ses qualités. Le reste, je ne le maîtrise pas », a-t-il confié Stéphan ce samedi.

Africa Top Sports

L’article Rennes : Julien Stéphan veut garder Eduardo Camavinga est apparu en premier sur Snap221.info.