iGFM-(Dakar) Mbaye Niang a rendu une copie propre en club au cours de l’année 2019, bouclée le week-end dernier sur un succès contre Bordeaux (1-0).

Auteur d’un nouveau but samedi contre les Girondins de Bordeaux, Mbaye Niang a offert la victoire à Rennes, 3e de Ligue 1 à mi-parcours. L’attaquant de 25 ans boucle ainsi une très bonne année 2019 en club puisqu’il a inscrit 18 buts en Ligue 1 au cours de l’année civile. Au cours des 50 dernières saisons, seul un Rennais a fait mieux en Ligue 1, indique Opta : le Suisse Alexender Frei, auteur de 22 buts en 2004. Une stat qui en dit long sur la performance de l’international sénégalais.

A la trappe en sélection

Ce dernier aurait pu avoir de meilleures statistiques s’il avait marqué lors de la Coupe d’Afrique des Nations 2019. Malgré une finale perdue avec la manière, Mbaye Niang est passé personnellement à côté de sa CAN. En 2019, il aura inscrit seulement deux buts, avec l’équipe du Sénégal. C’était au mois de mars contre Madagascar (2-0), en éliminatoires de la CAN 2019. Mbaye Niang a rendez-vous avec l’histoire en 2020. Sous le maillot national, il aura l’opportunité de renouer avec la confiance lors des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations 2021 et du monde 2022.

