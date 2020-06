Mbaye Niang ne cache pas son désir de quitter le SRFC pour rejoindre l’OM la saison prochaine. Julien Stéphan, entraîneur du Stade Rennais FC, promet de rencontrer l’international sénégalais pour des discussions directes et loyales.

Après avoir ouvert en grand la porte à un départ de Rennes (un départ vers Marseille était évoqué) il y a quelques semaines, Mbaye Niang (25 ans) a précisé sa position dans une interview accordée à RMC Sport. Il a assuré qu’il reprendra l’entraînement avec le club breton, où il envisage de poursuivre la saison prochaine.

En conférence de presse, Julien Stéphan a évoqué l’avenir de l’attaquant international sénégalais très intéressé par le projet marseillais.

« Je n’ai pas envie de juger la communication de Mbaye », a indiqué l’entraîneur du Stade. Avant d’ajouter : « On a eu des relations d’une extrême franchise depuis le début de notre collaboration. Il a mis 28 buts en 14 mois, on a toujours très bien fonctionné ensemble, il sait que j’ai une grande confiance en lui. On va se retrouver, on va discuter, ça se fera comme d’habitude avec beaucoup d’honnêteté et de franchise. Je préfère que ça se fasse de visu entre quatre yeux. Il a vécu depuis un an et demi la meilleure période sportive de toute sa carrière, ce n’est pas un hasard… »

Mais voilà, l’ancien attaquant du SM Caen veut quitter le Stade Rennais FC, et il ne s’en cache pas. Très admiratif de Mbaye Niang, Julien Stéphan serait-il disposé à le libérer ? Le coach breton se dit plutôt prêt à « retrouver » l’ex-buteur du Torino pour « discuter… comme d’habitude avec beaucoup d’honnêteté et de franchise », avant de souhaiter : « Je préfère que ça se fasse de visu entre quatre yeux. » Selon le président rennais Nicolas Holveck, l’Olympique de Marseille n’a pas encore fait signe pour le joueur de 25 ans.

Africa Top Sports

L’article Rennes : Une tension interne entre Mbaye Niang et son coach ? est apparu en premier sur Snap221.info.