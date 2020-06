Grande priorité de l’OM pour renforcer le secteur offensif, M’Baye Niang se verrait bien sous les couleurs phocéennes la saison prochaine. D’ailleurs, l’attaquant du Stade Rennais aurait déjà vidé son casier au centre d’entraînement de la Piverdière.

Courtisé par l’Olympique de Marseille et désireux de rallier la Canebière, l’attaquant du Stade Rennais est au cœur d’une bataille. Et les dernières indiscrétions joueraient en faveur du club phocéen. On le sait, l’attaquant du Sénégal est séduit par le projet marseillais et le club olympien est intéressé par le buteur rennais. A en croire le journaliste Nicolo Schira, l’OM aurait déjà avancé ses pions sur ce dossier et proposerait un contrat de 5 ans à l’ancien joueur du Milan AC.

En effet, La Provence annonce dans ses colonnes ce jeudi que M’Baye Niang aurait profité du déconfinement pour retourner à Rennes et vider son casier au centre d’entraînement de la Piverdière. Un nouvel indice de taille concernant ses intentions pour son avenir qui a du mal à passer au sein du club. Le quotidien régional précise que l’attitude de M’Baye Niang agacerait en interne, à commencer par Julian Stephan, qui ne voudrait plus travailler avec son attaquant. De quoi faire les affaires de l’OM.

Enfin, le dernier point souligné par La Provence concerne le coût d’un tel transfert. Aujourd’hui, les finances marseillaises sont dans le rouge. L’OM peut-il vraiment se payer un joueur pour lequel Rennes espère des offres d’au moins 20 M€ ? On le saura très rapidement. Mais d’après le quotidien, un chèque de 18 M€ pourrait finalement suffire à convaincre Nicolas Holveck.

