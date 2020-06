La reprise des cours s’est déroulée sans anicroche hier dans l’Académie de Saint-Louis où aucun incident n’a été signalé dans les écoles. Le gouverneur de la région a visité quelques écoles dans la commune et dans le département avant de faire face à la presse. Un face-à-face au cours duquel il a déclaré être totalement satisfait de la réussite de cette première journée de classe après plus de deux mois de vacances forcées.

Le gouverneur Alioune Aïdara Niang, qui a lui-même conduit la délégation dans plusieurs écoles élémentaires, collèges d’enseignement moyen et lycées, a pu constater partout l’effectivité des cours, quel que soit le niveau d’enseignement grâce surtout à la diligence des chefs d’établissement, des équipes pédagogiques et des élèves qui ont répondu massivement.

Au terme de la visite, le gouverneur Alioune Aïdara Niang s’est dit très satisfait de l’effectivité de la reprise dans l’ensemble des établissements visités et de tout ce qu’il a pu constater sur les aspects non pédagogiques liés surtout au respect du protocole sanitaire, élément fondamental. Le gouverneur s’est aussi félicité de la présence massive des élèves et des enseignants qui étaient déjà en classe avec leurs élèves.

M. Niang a souligné par ailleurs avoir constaté avec satisfaction le respect strict du protocole sanitaire dans les établissements visités où les élèves ont été disposés de façon à respecter la distanciation physique. Il a été aussi constaté, selon lui, que tous les acteurs, élèves, enseignants, personnel administratif et autres portent des masques, respectent aussi les autres mesures barrières. Ainsi, des dispositifs de lavage des mains ont été placés devant chaque établissement et chaque classe afin de permettre à tous ceux qui fréquentent les écoles de se laver régulièrement les mains.

Le gouverneur n’a pas manqué de saluer l’engagement de la communauté surtout à l’école Nalla Ndiaye du quartier Darou dans l’Ief de Saint-Louis Commune où les «Badianou Gox» et les associations du quartier se sont mobilisées pour nettoyer l’école et ses environs afin d’aider le corps enseignant à accueillir les élèves dans les meilleurs conditions. Il s’est appesanti sur la contribution des «Badianou Gox» qui se sont portées volontaires pour fabriquer des produits de désinfection. Pour le gouverneur, cet engagement de la communauté doit faire tache d’huile partout. M. Niang a également engagé l’Administration territoriale, les Ia et Ief à assurer un bon suivi du protocole sanitaire et des engagements pris auprès des enseignants et des élèves pour les encourager à rester dans la même dynamique et aller jusqu’au bout du processus devant mener aux examens de fin d’année.

L’inspecteur d‘Académie, qui avait aussi visité la veille plusieurs écoles de la commune en compagnie de l’Ief de Saint-Louis Commune, a noté que la reprise s’est bien déroulée dans toutes les cinq Ief de l’Académie qu’il ne reste qu’à poursuivre les enseignements dans de bonnes conditions jusqu’à l’arrivée.

Quant à l’Ief de Saint-Louis Commune, Cheikh Yaba Diop qui administre la plupart des écoles visitées, il a fait savoir que dans la commune de Saint-Louis toutes les écoles, y compris celles privées, ont été dotées de suffisamment de matériel grâce à la dotation remise par le ministre de l’Education nationale, Mamadou Talla, lors de sa visite de préparation de la première reprise et de la contribution de la commune de Saint-Louis dont le maire a mis à sa disposition une importante dotation qui a permis de compléter tous les besoins. Il aussi salué la contribution conséquente de partenaires comme Plan international et des structures comme l’Union des comités de gestion des écoles et la Scofi qui, aux côtés d’autres partenaires, ont contribué à faire de la reprise une belle réussite.

