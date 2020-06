L’école sénégalaise ouvre à nouveau ses portes demain 25 juin 2020. Après une première tentative avortée le 2 juin passé, les parents d’élèves listent les problèmes constatés au niveau des établissements scolaires du pays.

Selon Abdoulaye Fané, le président de l’UNAPEES, « on a reçu des informations sûres et fiables. À Ziguinchor, Sédhiou et Kolda, il a été constaté des difficultés liées aux inondations et tout le monde sait qu’on est en période hivernale. »

Les abris provisoires et le manque d’eau posent aussi problème dans certaines localités du pays.

La Région de Dakar n’est pas épargnée par ce manque d’eau dans les établissements scolaires. On peut citer le cas du lycée Limamoulaye, entre autres. Une situation qui ne rassure pas les parents d’élèves qui demandent « le respect strict des protocoles sanitaires et la fermeture des écoles qui ne réunissent pas les conditions pour accueillir les élèves comme l’avait préconisé le Ministre de l’Education nationale Mamadou Talla », a ajouté M. Fané lors d’une rencontre avec la presse ce 24 juin 2020 à Rufisque…





www.dakaractu.com