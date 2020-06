Enfin, l’école Sénégalaise a réouvert ses portes ce 25 juin 2020. En tournée ce matin, Mamadou Talla, le Ministre de l’éducation nationale a salué, « l’engagement des acteurs de l’éducation. Nous avons visité des établissements scolaires et des centres. Mais le constat est le même, le protocole sanitaire a été respecté. C’est l’école Sénégalaise qui a gagné aujourd’hui », a-t-il ajouté. Un autre défi qui attend le MEN c’est le renouvellement des produits consommables. «Nous veillerons au renouvellement de ces produits ici à Dakar et dans les autres régions du pays. C’est même dans nos prévisions. Nous avons trouvé les moyens qu’il faut pour qu’également à la reprise au mois de novembre, on puisse avoir le même dispositif », a annoncé le MEN Mamadou Talla lors de sa visite au CRFPE de Dakar, ce 25 juin 2020.





