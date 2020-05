Réouverture des lieux de culte et des marchés au Sénégal

Questions autour d’une capitulation

Le Président Macky SALL a pris la décision de rouvrir les mosquées, les marchés et de laisser reprendre les activités économiques. Ces mesures qui sont aux antipodes de celles prises dès du covid-19 au Sénégal, ont précipitamment, été prises plutôt que prévues, le Lundi 11 Mai 2020, alors que le face-à-face entre le Président et le peuple était annoncé pour le Mardi 12 Mai 2020. Les raisons? On ne saurait les dire, avec exactitude. Cependant, des questions et questionnements taraudent l’esprit de tout sénégalais doué de raison. Du coup, il est permis de se poser les questions suivantes :

1) Qu’est-ce qui a pu précipiter les décisions du chef de l’État?

2) Ces décisions sont-elles bien mûries ?

3) Le chef de l’État a-t-il cédé à la pression des lobbies religieux et affairistes ?

Autant de questions qui demandent d’être cernées pour comprendre la situation qui prévaut, en ce moment de crise sanitaire soutenue par le covid-19, cette pandémie inconnue, incontrôlable et imprévisible.

Le Président, dans sa manière de faire et de lire son discours, semble paraphraser le Général De Gaulle qui, pressé de partout par les élites africaines qui voulaient sortir de la dépendance coloniale, dans son mémorable discours de 1958, à Dakar, leur avait dit : «Vous voulez l’indépendance. Eh bien, prenez la». De la même manière, le chef de l’État semble dire aux sénégalais : «Vous voulez reprendre vos activités. Eh bien, allez-y”. A-t-il tord ou raison ?

D’une part, on peut lui concéder de peser le « pour » et le « contre » de la situ£ation née du comportement, il faut le dire, irresponsable de certains sénégalais, des contestations et menaces formulées à partir des foyers religieux, des cambriolages et autres actes criminels malgré le couvre-feu….

Fort de ce constat, le Président SALL a, si je ne me trompe, joué la carte de la prudence, de l’apaisement et du décongestionnement. Au rythme où allaient les choses, les comportements des uns et des autres pouvaient jouer un sale tour à la vie économique et même, à la stabilité nationale. Et comme De Gaulle qui savait que les anciennes colonies africaines ne pouvaient se passer de la France, Macky SALL sait que les sénégalais, laissés à eux-mêmes, ne se bousculeront pas dans les mosquées, contrairement à ce que pensent certains. J’ose penser que la majorité des sénégalais, aussi croyants soient-ils, ne fréquenteront pas les mosquées au risque de choper le covid-19, décrit comme étant mortel. Autre chose, c’est que si, par malheur, le virus faisait son intrusion, à grande échelle, dans les mosquées (je ne le souhaite pas), ce serait l’occasion de fermer, sans aucune pression, les lieux de culte.

D’autre part, on pourrait donner du crédit à la thèse selon laquelle le Président SALL a lâché du lest face à la pression de certains religieux et autres affairistes. Il a fait fi de l’intransigeance qui sous-tend toit Etat digne de ce nom. Quelles que soient la complexité des situations, l’Etat doit rester inflexible et intransigeant sur toutes ses décisions prises pour l’intérêt du peuple. Le contraire pourrait être considéré comme une démission, une capitulation. Et dans un combat, si le chef de guerre jette ses armes et capitule, deux options s’offrent à ses subalternes : soit, ils le suivent et se rendent. Soit, ils continuent le combat. A cette dernière option, s’ils perdent, ils seront juste des martyrs. Mais, s’ils sortent vainqueurs du combat, ils deviennent des héros et le chef n’aurait plus droit au chapitre. Alors, ne serait-ce que pour la stabilité du pays et pour la solennité de l’institution de Président de la République, nous devons tous croiser les doigts et prier pour que cette stratégie de gestion de la pandémie du Covid-19 édictée par la première institution de la Republiqe soit exempte de déconvenues. Sinon…

Babou Biram FAYE, journaliste-communicant

