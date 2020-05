L’ancien ministre Bamba Ndiaye prône l’assouplissement encadré des mesures et la réouverture des mosquées, dans le cadre de la lutte contre le covid-19.

“Je suis pour l’assouplissement conditionné et encadré des mesures. Il faut les adapter par rapport à la situation. Des pays comme la Côte d’Ivoire ont rouvert les mosquées, mais c’est très organisé. Pourquoi pas au Sénégal. Les gens doivent arrêter de dire qu’une telle organisation n’est pas possible dans ce pays. Surtout quand il s’agit de vie et de mort”, déclare l’ancien ministre des affaires religieuses sur les ondes de la RFM.

Xibaaru