Très en colères contre les propos de Moustapha Cissé Lo, les partisans du ministre du Commerce et des PME ont apporté un droit de réplique suite à la sortie de ce dernier.

A l’entame de leurs propres, ils ont démontré que «décidément, le ridicule ne tue pas un traitre».

Selon le camp du ministre, Moustapha Cissé Lo est un sonneur de trompette qui n’a jamais voulu joué au même rythme que les bons danseurs.

« Moustapha Cisse Lo, qui es tu pour demander au Président de démettre des Ministres en qui il a confiance et dont la nomination n’a aucunement nécessité ton avis. Nous sommes au regret de voir un traitre comme toi tympaniser les gens sur tes 300 millions dépensés pour la campagne du Président Macky Sall. Quand tu lui donnais encore que si c’est vrai, c’était dans la discrétion. Aujourd’hui, ton attitude relève de la trahison à son égard car, tu as mis sur la place publique un secret» a clamé haut et fort Sidy Mankara SG du Mouvement « Diappoo Ak Assome » à Ziguinchor.

Dans le même lancée, ces militants plus que jamais déterminés à défendre leur mentor contre toute personne malintentionnée et égoïste vis-à-vis d’elle, ont précisé, « Pourtant à combien s’élèvent les privilèges que tu a eus grâce à lui ? Tu ne l’as jamais dit, ni évalué. Ce qui témoigne de ton égoïsme et ta cupidité. Tu penses que ce pays t’appartient ? Détrompe toi, ce que tu avais à l’époque par la grâce de ta grande gueule tu ne l’auras plus. Faire chanter des Ministres pour des quotas de semences, d’engrais ou d’autres faveurs. C’est fini tout ça, opportuniste».

Pour rappel, ce climat de tension est né suite à la sortie de Moustapha Cissé Lo, qui a clamé l’incompétence de certains tutelles dont celui du ministre du commerce et du de la santé. La réplique n’est pas surprenante, car une bonne chef de troupe comme Assome, quant on s’attaque à elle, il faut s’attendre à une réaction ferme de sa base.

Par ailleurs, le camp d’Aminata Assome Diatta a tenu à féliciter et encourager le ministre Abdoulaye Diouf Sarr de ses remarquables travaux abattus pour le Sénégal et surtout en cette période de la pandémie du nouveau Coronavirus dans le pays.

« Quant au Ministre Diouf Sarr nous l’encourageons pour la diligence apportée à la gestion de la pandémie. Il nous plait de rappeler que toi Cisse Lo tu n’arrives pas à la cheville d’Assome Aminata Diatta et de Abdoulaye Diouf Sarr, car, ils sont des travailleurs, disciplinés et discrets. Or c’est tout ton contraire», ont déclaré les militants du mouvement Diappoo Ak Assome à Ziguinchor par la voix de leurs SG Sidi Mankara.

Avant de conclure, «les membres dudit mouvement alertent et mettent en garde Moustapha Cissé Lô. « Une dernière mise en garde, toute fois que tu t’attaques encore à Assome Aminata Diatta dans ce cas, tu nous trouveras sur ton chemin. «Dou nioula may darra » on ne t’épargnera de rien. Un peu de respect pour les sénégalais. Comment un homme de ton âge peut-il être d’une telle bassesse. Le président n’a pas besoin de ton avis pour choisir ou démettre un ministre de ses fonctions».

Pape Ibrahima Diassy/Sénégal7

