Pêcheur professionnel, Pape Malick Diop revient d’une mission de quelques mois à l’occasion de la fête de Tabaski. Sensible au sort des trois portés disparus, il embarque dans l’une des trois pirogues affrétées par les pêcheurs de Thiaroye pour secourir les leurs. Seulement, des trois embarcations qui sont allées à la rescousse de la première partie le samedi, seules les deux reviendront à la maison. Celle dans laquelle étaient Pape Diop, Doudou Kane et Lamine Gningue n’as pas encore accosté. Au grand dam de leurs proches.

Dakaractu est allé à la rencontre de la famille de Pape Diop. L’inquiétude a gagné une grande place dans la famille.

Trouvé devant l’une de ses maisons, son père Amadou Diop dit Modou Fall dissimule mal son désarroi. Il confie à Dakaractu avoir lui-même dès qu’il appris que son fils n’est pas revenu, être allé à sa recherche. Mais en pleine mer, il est pris d’un malaise qui ne le lâchera qu’une fois sur la terre ferme. Il a mal car ce qu’il a réussi pour les autres, Modou Fall n’a pu le faire pour son propre fils.

Son épouse, Ndèye Déguène Wade donne l’air d’être stoïque dans l’épreuve qu’elle traverse. Les efforts qu’elle fait pour refouler les larmes qui l’assaillent dès qu’elle parle de son « Pape Malick » comme elle appelle son fils aîné, sont plus que visibles. « C’est mon ami, mon confident », témoigne-t-elle, tout en refusant de parler de son fils au passé. La dernière fois qu’elle l’a vu, Pape Malick Diop s’apprêtait à partir en mer pour sauver les trois pêcheurs disparus. Elle n’a jamais imaginé que la prunelle de ses yeux ne reviendrait pas non plus. Mais elle nourrit l’espoir de revoir son fils. « Il ne me refuse rien. Quand il perçoit son salaire, il nous le reverse intégralement (…) Il m’a toujours dit qu’il n’a de préoccupations que les nôtres », renchérit-elle.

Son père, Modou Fall se rappelle toutes les bonnes actions qu’entreprenait Pape Diop. « Il est arrivé qu’il m’interpelle sur le sort de vieux qui étaient avec son grand père. Il voulait leur payer le mouton de la Tabaski et il l’a fait en toute discrétion », relate son paternel, fier. « Je sais qu’il a tenu ces vertus de son père et j’aurai bien aimé le revoir perpétuer ces œuvres à l’intention des démunis », souhaite le père de Pape Diop.

Quant à son épouse, elle s’inscrit dans le même sillage que ses beaux parents et espère aussi que l’homme à qui elle a dit oui, il y a quatre ans, ne l’a pas abandonné. « J’espère vraiment qu’il nous reviendra sain et sauf », prie-t-elle. Des deux enfants qu’ils ont eus, seul le plus âgé, une fillette de 4 ans semble consciente de la disparition de son père.

Oncle maternel du « disparu », Serigne Abdou Wade fait du retour de son neveu une affaire personnelle. « Depuis qu’il est parti, je tape à toutes les portes pour qu’il revienne », assure-t-il. S’il est aussi soucieux du sort de son neveu, c’est parce que lui-même a disparu en mer avant d’être retrouvé par son beau-frère. Il connaît donc, ce que Pape et ses camarades ont vécu ou continuent de vivre, s’ils sont encore vivants.

Dans tous les cas, la famille des portés disparus, est loin de s’avouer vaincue. Elles demandent à l’État du Sénégal qui avait pourtant mobilisé de gros moyens pour retrouver les six pêcheurs, de poursuivre les recherches. Mais surtout d’y associer les pêcheurs, comme le préconise Ass Sène. Le président de l’Association des vrais acteurs de la Pêche est convaincu qu’en travaillant ensemble, pêcheurs et agents de l’État auront gain de cause, pour le grand bonheur des familles.