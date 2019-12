« En plus d’être un lieu de commerce et du business, le centre-ville accueille les Institutions. Donc, que la manifestation soit autorisée ou pas, c’est la zone à risque », a dit le ministre de l’Intérieur sur la RTS, estimant que la Place de l’Obélisque est un endroit plus approprié pour manifester s’il n’y a pas d’autres objectifs.

Dans tous les cas, a-t-il souligné, il appartient au préfet de Dakar d’apprécier le risque de trouble à l’ordre public en se basant sur la déclaration des manifestants, mais également sur d’autres sources comme le rapport de police.

Aly Ngouille Ndiaye a réagi après la répression musclée du sit-in de Nio lank, vendredi, à la Place de l’Indépendance.