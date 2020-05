66 jours après le dernier match du championnat disputé entre Mönchengladbach et Cologne (2-1), la Bundesliga va reprendre et tenter de se prolonger jusqu’au 27 juin, date de la 34e et dernière journée de la saison 2019/2020. Mais cette reprise sera anormale en tout point. Tous les matches se joueront à huis clos jusqu’à nouvel ordre tandis que les joueurs et leurs staffs seront soumis à des protocoles strictes avant, pendant et après les matches.

La suite après cette publicité

Un impact sur le mental

« On ne prend aucun plaisir. Nous avons gagné mais ça ne change rien au fait que sans fans, ce n’est pas le football que nous aimons. Nous avons tous été très professionnels, mais nous tous savons maintenant encore mieux qu’avant combien les supporters sont importants dans ce sport », avait déclaré l’entraîneur du Borussia Mönchengladbach Marco Rose, le 11 mars dernier, après la dernière rencontre disputée en Bundesliga, qui fut aussi le premier match à huis clos de l’histoire du championnat allemand. L’absence de supporters dans les tribunes peut avoir un impact dans la tête des joueurs, pour qui l’absence de bruit de fond continu peut paradoxalement les faire plus facilement divaguer. « Nous étions tous un peu plus à cran que d’habitude, parce qu’on entend plus ce que dit le banc adverse et ce que se disent les arbitres entre eux. On entend aussi le moindre mot des joueurs », témoignait Markus Gisdol, l’entraîneur de Cologne, quand Ernesto Valverde, l’ancien entraîneur du FC Barcelone, racontait que les matches à huis clos « sont souvent tordus car tu es plus concentré sur des choses extérieures que sur le jeu. »

L’absence du public peut donc avoir un impact sur la concentration et la motivation des joueurs. « C’est différent, il manque quelque chose, on dirait un match amical, c’est dur de le prendre au sérieux. Sur le terrain j’ai même trouvé que c’était un peu plus pénible qu’un match normal, parce qu’on se sent en mode entraînement », expliquait Christoph Kramer, milieu du Borussia Mönchengladbach, tandis que l’arbitre international Deniz Aytekin faisait un constat plus alarmant : « il manque quelque chose, et quelque chose d’énorme. C’est juste angoissant et d’une certaine façon, ça n’a rien à voir avec du football.» Comme la Bundesliga sera le seul championnat à reprendre, le monde du football entier aura les yeux rivés sur les matches allemands. Certains joueurs pourraient ainsi se sentir davantage observés et ressentir une pression supplémentaire. « On va être les seuls à reprendre, on va être regardés. Les superviseurs et les recruteurs vont aussi regarder nos matchs », argumentait Alassane Pléa sur RMC, qui a également parlé des célébrations de but qui seront particulières puisque seuls des courts contacts ou des contacts du pied seront autorisés. L’ancien joueur de l’OGC Nice a aussi évoqué la peur de certains joueurs à l’idée d’attraper le coronavirus pendant un match malgré les nombreux tests effectués chaque semaine au sein des clubs.

Vers une avalanche de blessures ?

Ce samedi 16 mai, les 18 équipes de Bundesliga vont reprendre la compétition après deux mois d’arrêt et sans avoir eu l’opportunité de disputer des matches amicaux normalement indispensables pour remettre les joueurs dans le bain et dans le rythme. Cette situation est propice pour les blessures musculaires en tout genre. « Malgré la reprise des entraînements début avril, c’est quasiment certains que des blessures musculaires apparaîtront mais aussi des blessures qui touchent aux ligaments comme les entorses de la cheville ou des genoux et les ruptures du ligament croisé. Les joueurs ont surtout fait du maintien musculaire et cardiovasculaire pendant cette période et n’ont pas pu se confronter aux efforts intenses et violents d’un match de football. Ils n’ont pas eu d’oppositions, ils ont travaillé en mini groupes de 4 à 5 joueurs et les tacles étaient interdits. Ce ne sont pas des conditions qui se rapprochent de ce qu’ils vont vivre dès la reprise de la compétition. Après, il faut quand même souligner que les préparateurs physiques de clubs comme le Bayern Munich ou le Borussia Dortmund sont de top niveau et savent ce qu’ils font », nous indique Gady Buissereth, préparateur physique.

À vrai dire, les blessures musculaires ont déjà frappé avant même la reprise de la compétition. Emre Can et Axel Witsel de Dortmund, se sont blessés à l’entraînement et manqueront le derby de la Ruhr contre Schalke 04 tandis que Dan-Axel Zagadou s’est fait une lésion ligamentaire externe du genou gauche mi-avril. Le manque de rythme pourrait aussi grandement pénalisé les équipes dont l’intensité physique fait partie de leur identité de jeu. On pense notamment au RB Leipzig, troisième du classement et qui pointe actuellement à 5 points du leader, le Bayern Munich. Julien Nagelsmann a fait du contre-pressing une arme essentielle de son équipe, qui est individuellement moins bien doté que ses rivaux du Bayern et de Dortmund, mais avec le manque de condition physique et de rythme, ce style de jeu risque d’être pénalisé. « Il y a effectivement de fortes chances qu’une équipe comme Leipzig souffre plus que d’autres compte tenu de son style de jeu qui requiert une préparation physique particulière et optimale. Le fait que les joueurs n’aient pas pu s’entraîner dans des conditions normales, sans opposition mais aussi sans repère, va forcément avoir un impact sur leurs performances athlétiques et donc sur leurs performances globales », indique Gady Buissereth.

Le Bayern, le grand vainqueur de la reprise de la Bundesliga ?

Dans ces conditions, il faudra être indulgent avec les joueurs mais aussi avec le spectacle et à la qualité du jeu qui nous seront proposés. Le manque de rythme et de condition physique poussera-t-il certaines équipes à changer totalement de style de jeu et à jouer davantage en bloc bas ? Pour un championnat réputé pour la philosophie protagoniste (pressing haut, intense, volonté de faire du jeu) ce serait cocasse mais pas inenvisageable. Et si ce scénario se produisait, une équipe comme le Bayern Munich, qui possède de grosses individualités quasiment à chaque poste, pourrait être avantagée. Il faut savoir que le staff du Bayern Munich n’a pas lésiné sur les moyens pendant la période de confinement en mars. Les joueurs ont tous été dotés de matériel de musculation et de préparation physique de dernier cri tandis que des séances collectives étaient organisées en visio quasiment chaque jour.

Ce qui n’a pas empêché les blessures à la cheville de Tolisso et Coutinho en avril, qui ont dû se faire opérer et qui manqueront le match de reprise contre l’Union Berlin, prévu dimanche à 18h. Blessé au tibia avant la trêve imposée, Robert Lewandowski sera de retour et pourrait bien faire pencher la balance en faveur du Bayern Munich, qui compte actuellement 4 points d’avance sur son dauphin, le Borussia Dortmund, qu’il retrouvera fin mai pour un choc déterminant pour le titre. Plus que jamais, ce titre de champion de Bundesliga pourrait se jouer sur des détails et sur des coups de pied arrêtés. Affaire à suivre et avec impatience…

FootMercato

L’article Reprise de la Bundesliga : à quoi peut-on s’attendre ? est apparu en premier sur Snap221.info.