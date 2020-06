Dans la dynamique de reprise progressive de l’activité économique et sociale, découlant de l’allègement des restrictions liées notamment à l’état d’urgence, les ministères concernés ont pris les dispositions nécessaires pour reprendre les enseignements et apprentissages dans les meilleures conditions possibles, à travers une démarche inclusive et suivants les modalités résumées ci-après :

Pour toutes les classes d’examen :

reprise des cours prévue le jeudi 25 juin 2020 : de terminale, de troisième, de CM2 et d’examens professionnels d’Etat, en plus des élèves maitres ;

arrêt des cours : le 28 août 2020 ;

examens à partir du 21 août 2020.

Pour les classes intermédiaires :

les modalités de passage des élèves des classes intermédiaires en classe supérieure seront définies par le sous-comité pédagogique ;

les propositions de passage seront faites avant le 31 juillet 2020 ;

pour l’année scolaire 2020/2021 les activités d’enseignements-apprentissages démarreront par des séances de consolidation.

Concernant le calendrier des examens :

CFEE / ENTREE EN 6ème : à partir du 20 août 2020

BFEM :