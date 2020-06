Le ministre de la gouvernance territoriale, du développement et de l’aménagement du territoire, a terminé ce mardi sa tournée au niveau de la région de Dakar et sa banlieue dans le cadre de visites de prospection des différentes écoles en vue de la reprise des cours ce 25 juin. Débutant aujourd’hui la visite dans le département de Pikine, en passant par Gédiawaye, Rufisque, Bargny et Sangalkam, le ministre sous la présence des autres autorités locales, a constaté que dans le cadre logistique et sanitaire, toutes les dispositions ont été prises pour une bonne reprise des cours. Les parents d’élèves eux aussi, ont mesuré les efforts consentis par le gouvernement pour permettre aux élèves d’étudier dans des conditions optimales, même s’ils reconnaissent que la pandémie est toujours présente…





PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

www.dakaractu.com