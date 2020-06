Ce samedi 30 mai 2020 le conseil municipal s’est réuni au tour du Maire de Niandane, El Hadj Malick Gaye, pour discuter de la réouverture des salles de classe dans cette période spéciale de pandémie.

Le maire a donné les gages de réussite par la mise à disposition au niveau des écoles de matériel de désinfection et de protection composé de gel hydroalcoolique, de masques, de thermoflashs etc. A l’en croire, chaque élève et professeur recevront un kit personnel.

Le maire rassure sur les dispositions à prendre pour préserver la population scolaire afin de lui permettre de travailler dans les meilleures conditions de performance et de sécurité.

Dans un autre registre, le conseil municipal a abordé “le virement des fonds FDD, FDC et PACASEN; la dénomination du lycée, du stade et de l’école 1”.

“Ces fonds permettront de faire des réalisations telles que l’achat de fournitures scolaires, l’éclairage du stade, l’achèvement de la place publique de Ndiorno, la construction d’une salle de classe à l’école 2, un logement de gardien pour la mairie, l’informatisation de l’état civil. Le stade et le lycée porteront le nom d’un fils émérite de Niandane, le Pr Mamadou Gaye (Kao) ancien maire et professeur des Universités. L’école 1 portera le nom de M. Mouhamadou LY (Dame Rokhaya) ancien Directeur de la dite école”, a laissé entendre le maire El Hadj Malick Gaye.

Par ailleurs, il annonce la disponibilité de 7 tonnes d’aliments de bétail, de l’aide alimentaire venant aussi de l’État. Le maire a donné des instructions pour une distribution efficiente et transparente des dites aides.

