Tout est fin prêt pour la bonne reprise des cours le 25 Juin prochain, si l’on se fie au propos du maire de Dakar et du proviseur du Lycée John Fitzgerald Kennedy.

Au terme d’une visite effectuée dans l’établissement scolaire, le maire de la ville de Dakar s’est félicité du dispositif mis en place par l’administration du Lycée.

“Ce que nous avons vu nous rassure parce que tous les dispositifs sont en place. Déjà les lave- mains et les thermoflash sont disponibles et nous avons visité les salles de classes qui sont en train d’être nettoyées”, s’est réjouie Mme Soham El Wardini.

Embouchant la même trompette, Mme Fatimata Sow, proviseur du Lycée Kennedy rassure que tout le dispositif est au complet.

“Le dispositif est complet, nous avons reçu 20 cartons de gel hydro-alcoolique de la ville de Dakar et nous avons aussi reçu plus de 15 cartons de savon”, s’est-elle félicitée. Un sentiment partagé également par l’association des parents d’élèves.

Des efforts qui seront élargis aux autres établissements de Dakar, précise toujours l’édile de Dakar…





www.dakaractu.com