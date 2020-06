La reprise des cours pour les classes d’examen, prévue ce 25 juin, ne sera pas effective pour tout le monde. Et pour cause, le lycée Thierno Seydou Nourou Tall de Dakar, un des plus grands établissements scolaires du pays, a décidé de ne pas ouvrir ses portes à ses pensionnaires. La raison, selon le président des parents d’élèves, est liée à un manque d’eau.

«Le comité s’est rendu compte que les dispositifs annoncés n’ont pas été effectifs. Mais le problème le plus important, pour nous, c’est la question de l’eau. Nous sommes dans ce lycée depuis plusieurs années ; on n’a jamais eu ce problème. Depuis que le pont en face du lycée est construit, le tuyau est coincé. Et depuis, le lycée ne peut plus recevoir de l’eau», a expliqué Khalifa Ababacar Mboup sur les ondes de la Rfm.

Toutefois, à l’en croire, cette décision de ne pas ouvrir l’école le jeudi 25 juin, a été prise d’un commun accord par la direction de l’établissement et les parents d’élèves réunis au sein du comité de veille et d’alerte.

«On a toujours appelé les sapeurs-pompiers pour nous apporter des camions d’eau. Ils l’ont toujours fait. Mais cette fois-ci, la situation est plus grave, car le mécanisme qui fait monter l’eau ne fonctionne pas», a-t-il fait constater pour le regretter.

Et de poursuivre : «S’il n’y a pas d’eau, on considère que c’est un grand risque de faire venir élèves et professeurs.»