En fils du terroir, Moïse Sarr s’est encore illustré de fort belle manière à la veille et le jour de la reprise des classes dans sa commune.

Donnant corps à la vision de SEM Macky Sall pour une reprise encadrée et sécurisée des cours, le Secrétaire d’Etat en charge des Sénégalais de l’Extérieur Moïse Sarr a offert un important lot de matériel aux différentes écoles de la commune de Diarrère.

Une dotation de 5.000 masques et 600 bouteilles de gel hydroalcoolique ont été repartis dans les 32 écoles primaires, les 3 lycées publics mixtes, les 2 lycées privés et les 3 CEM publics comme privés de la commune de Diarrère.

Un geste républicain salué par l’ensemble des populations et la communauté éducative, qui ont encore exprimé leur gratitude au Secrétaire d’Etat Moïse Sarr pour son soutien constant et décisif.





