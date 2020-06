C’est la nouvelle trouvaille des enseignants qui ne veulent pas être surpris par des désagréments notés dans les préparatifs de la reprise des enseignements/apprentissage.Un réceptacle des images, vidéos et liens télématiques pour contrôler le respect du PROTOCOLE SANITAIRE dans les établissements…Ces soldats de la craie et de l’éponge demandent à leurs camarades de partager dans tous les forums, groupes ou panels. Ils incitent ainsi tous leurs paires à y accéder en publiant leurs contacts dans leurs écoles respectives lit- on dans leur initiative.