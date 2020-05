Le Président Macky Sall vient de couper cours au débat sur une probable reprise des cours en début juin. Le Chef de l’Etat a confirmé la date du 2 juin pour le redémarrage des enseignements pour les élèves en classe d’examen.

« Les cours reprendront le 2 juin pour les classes d’examen, c’est à dire pour les classes de CM2, Troisième et Terminale ; soit 551 000 élèves, du public et du privé réunis, sur les 3 500 000.L’année scolaire et le calendrier des examens seront adaptés en conséquence », a déclaré le Président Sall.

Qui rajoute, « Les élèves des autres classes continueront de suivre les cours à partir du dispositif Apprendre à la maison, décliné dans ses plateformes télévisuelle, radiophonique et numérique. »

Pour ce qui de l’enseignement supérieur, « le Ministre en charge de l’Enseignement supérieur poursuivra les concertations avec les différentes académies pour aménager les enseignements à distance », a laissé entendre le Chef de l’Etat.