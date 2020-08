La compagnie nationale sénégalaise ajoute à son réseau une nouvelle destination européenne au départ de l’aéroport international Blaise Diagne. En effet, Air Sénégal va bientôt lancer une route charter entre Dakar et Milan, qui sous réserve d’autorisations gouvernementales deviendra régulière à la rentrée. Cela aurait dû être officiellement lancé à la date d’hier, mais reste suspendu aux autorisations de l’Union européenne par rapport à la gestion de la Covid 19.

Dès que les autorisations seront obtenues, Air Senegal proposera quatre vols par semaine vers Milan-Malpensa, opérés en Airbus A319 pouvant accueillir 12 passagers en classe Affaires et 108 en Economie. Selon le site spécialisé air-journal.fr, cette route sera initialement proposée sous le statut de charter, en attendant la demande d’autorisation aux gouvernements visant des vols réguliers vers la mi-septembre.

Nouvelles restrictions : Voici ce qui a été décidé pour le transport au SénégalSélectionné pour vous :

Nouvelles restrictions : Voici ce qui a été décidé pour le transport au Sénégal

Les vols sont ouverts à la réservation, avec des départs mardi à 13h00 (arrivée à 20h50) et mercredi, vendredi et samedi à 1h00 (arrivées à 8h50) ; les vols retour sont programmés d’Italie mercredi, vendredi et samedi à 10h20 (arrivée à 14h35) et dimanche à 10h45 (arrivée à 15h00).

Port de masque, contrôle des passagers, prix du transport : Les autorités des Baux Maraîchers intransigeantes

Air Sénégal sera sans concurrence sur cette route, qui portera à six le nombre de ses destinations en Europe : Paris, Marseille, Barcelone et si la situation s’améliore, Londres et Genève.

En Afrique, la compagnie sénégalaise devrait également relancer durant la première semaine d’aout des vols vers Bamako, Conakry et Nouakchott.

Cet article Reprise des vols : Air Sénégal reprend du service, bonne nouvelle pour les « modou-modou » est apparu en premier sur Sunubuzz.