La nouvelle est ressentie comme une bouffée d’oxygène. La reprise du transport inter urbain annoncé par le ministre de l’intérieur et celui du transport, sème la joie dans le monde du transport. Des chauffeurs et transporteurs rencontrés n’ont pas manqué d’exprimer leurs sentiments de joie face à cette annonce. Et le président du regroupement des chauffeurs et transporteurs de Kolda d’appeler ses hommes à se préparer pour reprendre la route dans la discipline. Vieux Diédhiou promet de respecter les mesures conditionnées à la reprise du transport. Contrairement à d’autres localités du pays, Kolda n’a pas brûlé des pneus pour exiger la levée des restrictions sur le transport. Pourtant ces chauffeurs et transporteurs ont toujours grogné lors de leurs différentes retrouvailles, mais dans le calme et la discipline.

ELHADJI MAEL COLY

Xibaaru

