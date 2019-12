Le Chef de l’Etat Macky Sall exprime le vœu de revenir sur la suppression du poste de Pm dont les motifs échappent encore au commun des mortels Sénégalais. Selon Walf Quotidien, le chef de l’Etat envisage de faire revenir la Primature et, par ricochet, réhabiliter Mahammad Boun Abdallah Dionne en le renommant à ce poste.

L’ancien Premier Ministre Mahammed Boune Abadallah Dionne serait sur le point de reprendre son poste de Premier Ministre supprimé le 6 avril dernier. Notre source indique que le Président Sall compte s’appuyer sur les conclusions du Dialogue national avec l’aide de « son » opposition pour précéder à la restauration de ce poste de PM. Au demeurant même si le poste de PM avait été supprimé par le passé dans les années 1960 sous le règne de Senghor et au début des années 1980 sous le règne de Diouf, il a toujours été restauré par la suite. Et cette logique survient sous le règne de Macky étant entendu que le Chef de l’Etat est seul habilité à de tels changements dans l’architecture institutionnelle. Le Chef de l’Etat tient à réhabiliter son ancien PM devenu ministre d’Etat et Secrétaire Général de la Présidence de la République. Un homme dévoué à sa cause et dont l’ambition se résumerait à le servir sous son magistère.

