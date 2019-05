RESTO DU CŒUR DU MOIS DE RAMADAN A CASTORS L’œuvre de Feu El hadji Medoune Thiam perpétuée

Il est de ces œuvres qui, par leur nature, essence et portée, et malgré les vicissitudes de la vie, la longueur du temps survivent à leurs auteurs. Il en est ainsi surtout pour celles qui sont dictées par la foi, la soumission à Allah et Ses Recommandations parmi lesquelles figurent en bonne place l’amour de son prochain et le soutien aux nécessiteux. Toute sa vie durant, Feu El hadji Medoune Thiam n’a eu cesse d’agir dans ces registres.

Cet homme, dont une des caractéristiques premières résidait dans le fait extraordinaire qu’il était apprécié de tous, était pétri de foi. Il s’était soumis à Allah et vouait une admiration infinie au Prophète (PSL). Sa générosité n’avait d’égale que la profondeur de sa croyance. Croyance qu’il matérialisait non seulement par sa dévotion entière à Son Seigneur mais aussi par de nombreux actes de bienfaisance. Parmi ceux-ci, il convient de relever l’institution d’un Resto du cœur auprès de la mosquée qu’il a bâtie derrière son officine de pharmacie et qui a été inaugurée en 1979 par Feu Serigne Abdoul Aziz Sy Dabakh.

Ce Resto du cœur, qui existe donc depuis quarante-ans, est dédié aux personnes démunies qui peuvent s’y rendre tous les jours durant tout le mois du Ramadan. Elles y sont bien accueillies et s’y rassasient car étant copieusement servis en victuailles de toutes sortes. Rien de tel et de meilleur qu’en ce mois béni que d’offrir à moins nanti que soi la possibilité de bien se nourrir convenablement après plusieurs heures d’abstinence. C’est tout le sens du Resto du cœur de Feu El hadji Medoune Thiam à Castors.

Le très célèbre pharmacien et réputé islamologue a été rappelé à Dieu le 7 novembre 2017 laissant inconsolables sa famille, ses parents et alliés, amis et voisins en plus d’avoir provoqué un grand vide dans la communauté musulmane au Sénégal. Ceci à cause de ses immenses et exceptionnelles qualités. Le fervent musulman qu’il était, doté d’une vaste érudition islamique aura été en effet une référence religieuse de haute facture pour sa crainte de Dieu, sa pondération, son entregent, sa tolérance, ses innombrables bienfaits et son prodigieux sens des relations humaines. L’homme inspirait respect et admiration. Et était particulièrement honoré dans tous les foyers religieux du Sénégal.

El hadji Medoune Thiam était un dévoué d’Allah, un Soldat de l’Islam qui aimait tant psalmodier le Prophète(PSL) auquel il a consacré plusieurs poèmes. Ce talentueux conférencier religieux dont les prêches étaient écoutées avec ferveur ne sera jamais oublié tant il se sera distingué dans l’action bienfaitrice empreinte de foi et de désintéressement.

Parce que son Resto du cœur auquel il était très attaché traduit son dévouement total à Allah, il ne pouvait que lui survivre. En effet, depuis près de deux ans après sa regrettée disparition, ce service social, humanitaire et populaire continue de fonctionner et en est à sa deuxième organisation sans lui. C’est dire que cette initiative sublime est perpétuée par la volonté d’Allah, par la Grâce du Prophète(PSL) mais aussi par l’engagement de sa famille déterminée à honorer son illustre chef.

Le Resto du cœur de Feu El hadji Medoune Thiam ne désemplit jamais depuis qu’il a été créé. Cette année encore il n’aura pas dérogé à la règle et donne entière satisfaction aux nombreuses personnes en difficultés qui y viennent pour assouvir un besoin fondamental, celui de bien s’alimenter au terme d’une longue journée de jeûne. Et si cela a pu se faire depuis la disparition de celui qui l’a créé, c’est grâce à son épouse, la très digne et pieuse Adja Ndèye Rokhaya, et ses enfants, dont Mohamet Abdallah Thiam, président de la Fondation Rassoul, admirateur invétéré du Prophète(PSL) en l’honneur duquel il a conçu plus de 500 poèmes.

Sa famille donc et de nombreuses bonnes volontés liées au défunt n’auront lésiné sur aucun moyen afin qu’existe pour l’éternité ce Resto du cœur, fabuleuse œuvre de foi de Feu El hadji Medoune Thiam qui a consacré toute sa vie à Allah, Rassoullilah (PSL) et l’amour de son prochain.

Cet acte de bienfaisance qu’il a posé depuis 40 ans traduit son dévouement à Dieu. Il ne pouvait donc qu’être empreint de la Grâce du Tout-Puissant. Ce qui explique qu’il survit et survivra à son initiateur Feu El hadji Medoune Thiam. Qu’Allah l’accueille au Paradis et préserve sa famille.

PAPA AMATH CISSE