Naples a signé dimanche soir une cinquième victoire de rang aux dépens de la SPAL (3-1), à San Paolo, à l’occasion de la 28e journée de Serie A.

La formation de Gennaro Gattuso a marqué par Dries Mertens (4e), José Callejon (36e) et Amin Younes (78e), contre un but d’Andrea Petagna pour les visiteurs (29e). Sixième avec 45 points, le Napoli revient à trois longueurs de l’AS Rome.

Dans les autres rencontres, l’Atalanta Bergame conforte sa quatrième place grâce à un succès à l’Udinese (3-2), sur un but de Duvan Zapata et un doublé de Luis Muriel. Bologne gagne sur le terrain de la Sampdoria Gênes (2-1). Enfin, Sassuolo et le Hellas Vérone se quittent sur un nul (3-3).

