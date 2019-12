Il a été écrit par la presse que les pêcheurs de Thiaroye sur mer disparus en mer depuis plus d’un mois ont été retrouvés par un bateau. L’information donnée par nos confrères assure qu’ils seraient même rentrés chez eux.

Contactée par Dakaractu aux fins de vérification, la famille de l’un des 06 pêcheurs portés disparus et non 11, dit n’avoir pas encore retrouvé son fils. Parti lundi 18 avec trois de ses camarades chercher une première pirogue partie le samedi 16 novembre, Pape Diop n’est pas rentré depuis cette date. Malgré les recherches lancées par son père Modou Fall et ses proches, le jeune pêcheur de 30 ans n’a jusque-là pas été retrouvé.

“L’information selon laquelle ils ont été retrouvés a fait le tour du village de Thiaroye sur mer mais nous nous nous sommes rendus compte que c’est un canular”, a confié la mère de Pape Diop à Dakaractu. “Notre fils n’est pas encore rentré mais nous espérons le revoir”, renchérit son père, Amadou Diop dit Modou Fall.