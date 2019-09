L’ancien militaire Demba Dème n’est pas encore placé sous mandat de dépôt. En effet, il a bénéficié d’un retour de parquet pour une deuxième fois et se trouve au commissariat central, en attendant de faire face au procureur puis à un juge d’instruction. Il faut aussi préciser qu’il a été arrêté à Saint-Louis à son lieu de travail, vendredi dernier à 15 heures, d’après un de ses proches qui a câblé L’As, et non à Matam.

Quoiqu’il en soit, la Section de recherches, qui l’a cueilli à Saint-Louis, vise déjà l’article 80. Il sera tout de même loisible au procureur de décider de l’opportunité de poursuivre ou non. Le cas échéant, un mandat de dépôt lui sera décerné ipso facto par le juge d’instruction qui est lié en l’espèce. Demba Dème est poursuivi pour avoir fait un post sur Facebook pour dénoncer les conditions de vie des militaires.