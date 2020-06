Le développement d’un pays passe nécessairement par la jeunesse qui représente 50% des populations. Et l’agriculture constitue le meilleure moyen d’y parvenir. C’est le message délivré par Ousmane Sonko aux jeunes, les invitant à des Vacances Agricoles Patriotes.

Mieux occuper les vacances scolaires

Les vacances scolaires doivent être, mieux exploitées “au lieu de se mettre à boire du thé, à participer à des activités ludiques… retournons en brousse”, a lancé Ousmane Sonko. Qui invite les jeunes sénégalais a un retour vers l’agriculture, indispensable pour le développement du pays.

Ouverture des domaines agricoles

A cet effet, le leader du Pastef s’est engagé à ouvrir des domaines agricoles et d’être aux côtés des jeunes pour développer cette initiative. “Nous allons lancer les Vacances Agricoles Patriotiques” (VAP) et j’invite tous les jeunes patriotes à venir nous rejoindre dans cette campagne. Nous allons ouvrir des Domaines Agricoles et j’y serais avec vous”

Comme source de motivation, l’ex inspecteur des domaines rappelle aux jeunes ses souvenirs de vacances quand lui même travaillait la terre, ce qui permettait à lui et à sa famille de se nourrir pendant au moins 6 mois.

Bonjourdakar

