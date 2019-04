Retrait de passeports diplomatiques : Des marabouts, un magistrat et des enfants de ministres visés

Macky Sall a pris la décision, en conseil des ministres de mercredi dernier, de retirer les anciens passeports diplomatiques en vue d’une plus grande rationalité dans leur octroi. En mode «fast track», le ministre de l’Intérieur, Aly Ngouille Ndiaye, a remis à la police des airs et des frontières une liste de 100 personnes détentrices de passeports diplomatiques à retirer.

Parmi celles-ci, rapporte L’Observateur, il y a haut magistrat, trois enfants de ministres et des marabouts. D’ailleurs, les passeports diplomatiques d’un célèbre avocat et d’un chef religieux ont été confisqués par la police à l’Aibd. D’ici mai, tous ces documents, valables un an, seront retirés du circuit.

SENEWEB