Nous n’avons que notre histoire et elle n’est pas nous. Ils nous ont tellement marqué à chacun de nous par leur talent et amour de la culture qu’ils demeurent dans nos pensées.

Héros…

Ce qui est aujourd’hui nous parait important, triste, il viendra un moment où cela restera graver dans nos mémoires pour toujours. Musiciens, chanteurs, tous nous ont quittés cette année. Des femmes et des hommes qui ont marqué les esprits durant cette année. Samba Diabaré Samb, le griot laudateur et virtuose du Xalam, le chanteur traditionnel et griot de l’arène, Doudou Ndiaye Katy figurent parmi les grandes personnalités disparues dans le monde en 2019.

Le griot laudateur et virtuose du Xalam

Le chanteur et traditionaliste Samba Diabaré Samb, doyen des artistes sénégalais classé « Trésor humain vivant » par l’Unesco en 2006, est décédé dans la nuit du vendredi au samedi 21 septembre 2019. Samba Diabaré Samb fait partie de la race des Grands Seigneurs, tant il a su prendre corps avec son instrument et dominer son art.

Toutes les images disparaîtront mais jamais nos héros de la culture

Doudou Ndiaye Katy, 65 ans, très connu dans l’arène, le chanteur, pensionnaire du Théâtre national Daniel Sorano, est décédé des suites d’une longue maladie le vendredi 13 décembre 2019. Ancien pensionnaire du Théâtre national Daniel Sorano, le disparu était plus connu dans le monde de la lutte.

L’acteur El Hadji Dieng Blanc s’est éteint

L’acteur El Hadji Dieng, surnommé Blanc, est décédé le dimanche 18 août 2019. L’annonce a été faite par la comédienne et journaliste Aminta Yacine Sané sur sa page Facebook. El Hadji Dieng a joué dans plusieurs courts, longs métrages sénégalais et étrangers. Il est le maître d’école coranique d’Ousmane dans Deweneti, un film sorti en 2006. Il joue le rôle du père de Madame Brouette dans le film éponyme de Moussa Sène Absa et celui de Mathias dans Les feux de Mansare.

Les « indophiles » du Sénégal endeuillés

Amadou Khalil Rassoul Badiane, plus connu sous le nom d’Amadou Badiane est décédé le samedi et a été inhumé le lendemain dimanche 3 novembre 2019 au cimetière de Pikine. Le défunt a été un des précurseurs de l’implantation de la culture et de la civilisation de l’Inde au Sénégal.

La naissance du théâtre radiophonique du Sénégal

Initié au 4e art à la fin des années 1950, alors qu’il effectuait son service militaire en Côte d’Ivoire, El Hadj Abdoulaye Seck jouera un rôle essentiel dans la naissance du théâtre radiophonique du Sénégal dont il fut t un acteur apprécié à travers la mythique émission « Makhouredia Guèye chauffeur de taxi ». Il est décédé le jeudi 28 février 2019 à Dakar.

Mort de l’artiste musicien Zoula

Le monde de la musique était en deuil le jour de Tabaski 2019, avec le rappel à Dieu du chanteur et musicien Zoula. Pape Assane Mbengue de son vrai nom, est décédé dans un accident de la circulation survenu à Louga.

La rédaction de Senego renouvelles ses condoléances attristées aux familles éplorées et fans.

