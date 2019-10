Le ministre de l’Intérieur, Aly Ngouille Ndiaye, a remercié le Khalife général des Mourides, Serigne Mountakha Mbacké, pour avoir œuvré aux retrouvailles entre le Président Macky Sall et son prédécesseur, Me Abdoulaye Wade, lors de l’inauguration de la mosquée Massalikoul Jinaan.

« Vous avez, à travers une initiative personnelle, amené le Président Macky Sall et son père Abdoulaye Wade à se serrer la main. Le Sénégal s’en félicite. Nous vous en remercions très profondément », a déclaré le ministre de l’Intérieur qui dirigeait la délégation gouvernementale, ce vendredi, lors de la cérémonie officielle du Magal.

Aly Ngouille Ndiaye a félicité le khalife pour la diligence apportée à la réalisation de la mosquée Massalikoul Jinaan en seulement 7 ans, malgré l’ampleur de la tâche.

Il a rappelé qu’après que le président Abdoulaye Wade a offert le terrain qui abrite la mosquée Massalikoul Jinaan, le président Macky Sall a beaucoup aidé à la réalisation en supprimant notamment les taxes et droits de douane pour un montant de 5 milliards FCFA.