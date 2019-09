La réconciliation entre l’ancien Président de la République du Sénégal, Me Abdoulaye Wade et l’actuel, Macky Sall à l’occasion de l’inauguration de la Mosquée Massalikul Jinaan ce vendredi, tient en haleine les politiques. Du côté de l’opposition comme du pouvoir, l’affaire fait jaser. Karim Wade revient alors au centre des débats. Mais le ministre de la Microfinance et de l’économie sociale et solidaire met un bémol.

« Il faut faire le distinguo entre l’affaire dite Karim Wade et le Président de la République, Macky Sall« , a déclaré Zahra Iyane Thiam sur Rfm ajoutant qu’en ce qui concerne le leader de la Génération du concret, il a maille à partir avec la justice sénégalaise. Cela, dit-elle, n’a rien à voir avec « cette réconciliation » entre les deux leaders politiques.

Discussions politiques

Toutefois, le ministre n’écarte pas des « discussions politiques » pour trouver une issue heureuse pour le cas du leader politique « exilé » au Qatar depuis sa sortie en prison en 2016. Selon Zahra Iyane Thiam, si Karim n’est pas rentré au Sénégal pendant tout ce temps, cela ne dépend que de lui. « Il – Karim Wade – a annoncé à plusieurs reprises, son retour au pays. On ne l’a jamais entendu dire que c’est le Président Macky Sall qui l’empêche de rentrer au Sénégal », a rappelé Mme le ministre.

Retrouvailles

Sept ans, c’est le temps qu’a duré le feuilleton entre l’ancien chef de l’État, Abdoulaye Wade et l’actuel locataire du Palais de Roume, Macky Sall. Il a fallu attendre l’inauguration de la Mosquée Massalikul Jinaan pour que les deux hommes se retrouvent enfin. Cela, par l’entremise du Khalife général des mourides, Serigne Mountakha Bassirou Mbacké.