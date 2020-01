Ouf de soulagement à Keur Mbaye Fall. Coumba Kane, la dame de 36 ans, qui aurait été kidnappée mercredi dernier, a été finalement retrouvée, ce vendredi à Dahra djolof dans le département de Linguére (Louga). Selon les informations recueillies par Seneweb auprès de sa famille, elle se trouve actuellement à l’hôpital Matlaboul Fawzeyni de Touba.

Pour l’heure, son mari Ameth Sarr, son oncle et un de ses grands frères répondant au nom de Talla Diop sont en route pour Touba pour aller la chercher, a-t-on appris. Dans quel état et dans quelles circonstances a-t-elle été trouvée? Nous y reviendrons pour de plus amples informations.

Plus de peur que de mal. La disparition de la dame Coumba Kane a pris fin ce vendredi puisqu’elle a été retrouvée à Touba selon une source proche de sa famille, contactée par Emedia.sn. Auditionnée par la police de Dianatou (Touba), Coumba Kane a révélé que deux hommes non identifiés l’ont coincée dans un taxi clando qu’elle a pris pour aller à l’hôpital.

La femme âgée de 36 ans, a annoncé aux enquêteurs qu’une autre femme aurait également été kidnappée par les mêmes hommes. De sources policières, la dame a échappé à ses ravisseurs en blessant un des hommes avant de prendre la fuite tout au long de la nuit, en compagnie de l’autre femme.

Mariée et mère de quatre enfants dont un bébé de 2 ans, Coumba Kane avait été portée disparue depuis deux jours. L’affaire, ébruitée hier par la page « Trouvés Perdus », a rapidement fait le tour de la toile et la Gendarmerie s’en est saisie ce vendredi matin, avec une série d’auditions.

La dame avait disparu avant-hier mercredi, 15 janvier, après s’être acquittée des tâches ménagères pour ensuite faire des courses au marché Thiaroye. Gagnée par l’inquiétude après plusieurs heures d’absence, sa famille a entamé les recherches, mais son téléphone était éteint. Jusqu’à ce que le même jour, vers 19 heures, son mari reçoive un coup de fil. « S’il te plait, prends soin de nos enfants », lui supplie son épouse recherchée, avant que l’appel ne soit brutalement coupé. Le numéro de l’opérateur « Expresso » était ensuite devenu injoignable, laissant la famille sans nouvelles de Coumba Kane.

Maintenant qu’elle a été retrouvée sauve à Touba, il faudra voir dans quel état se trouve Coumba Kane et dénouer les tenants et les aboutissants de cette disparition mystérieuse.