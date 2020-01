Cheikh Gadiaga a été encore arrêté et déféré au parquet à son retour de voyage le 31 décembre par la Division des investigations criminelles (Dic)

«L’homme d’affaires»sera présenté au Procureur de la République ce vendredi. Pour le moment, les véritables causes de son arrestation sont inconnus suite à une plainte Moumy Kébé, la fille de feu El Hadji Ndiouga Kébé.

Les charges

Cheikh est poursuivi pour injures publiques, tentative d’extorsion de fonds et diffusion de données à caractère personnel. Il avait été condamné à six mois de prison ferme et à payer cinq millions de francs Cfa à titre de dommages à Abdoulaye Sylla, qui le poursuivait pour diffamation.

Un récidiviste

En 2014 également, le jet-setteur a été envoyé en prison, pour injures contre l’ancien ministre de l’Economie, des Finances et du Plan, Amadou BA, l’ex-Directeur des Domaines, Mamour Diallo, et le Directeur général des aéroports du Sénégal (ADS), Pape Maël Diop.

