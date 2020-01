Considéré comme le meilleur lutteur de l’année 2019 par Senegal7, Reug Reug cherche un adversaire pour rester sur sa bonne dynamique. Le lundi dernier, il était le grand invité de Malick Thiandoum et Ngagne Diagne sur Itv. Reug Reug qui respire la forme de sa vie en a profité pour cibler ses adversaires à savoir Sa Thiès, Gouye Gui, Boy Niang 2 ou Ama Baldé. Reug Reug ne s’est pas arrêté là puisqu’il a fait comprendre aux deux animateurs qu’il est plus plus puissant que Balla Gaye 2 et Modou Lô : «Ma eup doolé Balla Gaye 2. Ma eup doolé Modou Lô. Et j’y crois dur comme fer. Et le jour àù je vais me mesurer avec eux, les gens comprendront». Sacré Reug Reug

