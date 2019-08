Même s’il a décidé de prendre quelques jours de congés, Modou Lô suscite déjà la convoitise des promoteurs. C’est la révélation faite par Biram Gningue son manager.

«Pour le moment, Modou Lô est en vacances. Même s’il a déjà des contacts, il faut qu’il se repose. Il sort de combats difficiles, mais la lutte est son gagne-pain. On va lutter la saison prochaine.

Une année blanche, non jamais. On ne peut pas détenir la couronne et faire une année blanche. C’est impossible», a confié Biram Gningue. Sur la folle envie d’Ama Baldé d’affronter le nouveau roi des arènes, Biram Gningue lui conseille d’être patient.

«Ama Baldé n’a qu’à faire doucement. Tôt ou tard, il croisera Modou Lô. C’est une certitude. Je lui conseille de prendre son mal en patience et savoir qu’il va lutter contre Modou Lô.