Les images ont choqué plus d’un. Une jeune femme prétendue voleuse maltraitée, attouchée et filmée par des gaillards qui l’accusent de vol, offre d’autres développements. Le grand-frère de la dame et Seydi Gassama, qui a partagé la vidéo, démentent les accusations.

Démenti de la famille de l’accusée

D’après les informations de son grand-frère qui se dit meurtri par cette vidéo, cette jeune femme est cadre de la fonction publique, vivant actuellement une situation difficile à cause de soucis mentaux.

J’ai supprimé le post et la video de l’agression barbare de la présumée voleuse. Je l’ai transmise aux porte-paroles de la police nationale et de la gendarmerie nationale. J’espère que ces justiciers d’un autre âge seront recherchés et remis à la justice. — Seydi Gassama (@SeydiGassama) July 19, 2020

