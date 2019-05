Révélation de Serigne Saliou Thioune : “le statut de guide des Thianta ne m’a jamais intéressé”

Le nouveau guide des Thiantacounes, Serigne Saliou Thioune, fils aîné de feu Cheikh Béthio, est revenu sur son intronisation à la tête des Thiantacounes. Dans une interview accordée au quotidien L’Observateur, il révèle qu’être le successeur de son père ne l’a jamais intéressé.

« Le statut de guide des Thiantacounes ne m’a jamais intéressé. Serigne Mountakha m’a recommandé et en tant que khalife de Serigne Touba, on ne peut que suivre ses recommandations à la lettre. Parce que nous sommes des talibés mourides avant d’être des Thiantacounes. On ne négocie pas avec les ndiguel », dit-il.