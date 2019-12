Le cas Isma Sow, tué au cours d’un braquage à Saint-Louis et dont le khalife de la famille de Mame Rawane Ngom s’est opposé à l’inhumation, n’est pas une première dans la cité religieuse de Mpal. Et pour cause, d’après des informations de Seneweb, il y a de cela deux années, un autre proche du jeune malfrat, avait également été tué au cours d’un braquage d’une banque à Thiès. Mais, les autorités religieuses de la ville avaient refusé qu’il soit enterré à Mpal.

La dépouille de Mbaye Djiby Sow avait tout simplement été éconduite. Sa famille était alors obligée de l’enterrer dans un autre village loin de la localité.

seneweb

