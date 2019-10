Le limogeage de Sory Kaba et son passage à l’émission Grand Jury est-il une simple coïncidence ? On pourrait bien répondre par l’affirmative si l’on en croit Les Echos, qui affirme la décision de démettre le désormais ex-Directeur général des sénégalais de l’extérieur, était prise depuis longtemps et le décret était prêt depuis une semaine.

D’ailleurs, souligne le journal le décret devait même passer mercredi dernier en Conseil des ministres avant d’être reporté.

Toutefois, admet le journal, la sortie de Sory Kaba dans l’émission Grand Jury de dimanche dernier sur le 3ème mandat du président Macky Sall n’a fait que précipiter les choses.