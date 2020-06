Le rappeur et membre du mouvement Y’en a marre, Cyrille Touré alias « Thiate », a fait de froides révélations sur son enfance. C’était lors d’une séance de partage d’expériences avec des jeunes.

« Dans ma tendre jeunesse, notre aide-ménagère avait abusé de moi $exuellement », a confié le rappeur.

Selon lui, c’est une chose qui l’avait traumatisé et qui continue de le traumatiser. Il renseigne également qu’il était jeune et ne connaissait rien de la vie. Mais il a pris son courage à deux mains pour en parler.

Toujours dans ses explications, Thiate demande aux parents d’éduquer leurs enfants et d’être beaucoup plus vigilants.

« Mon but est aussi d’alerter les parents pour qu’ils ouvrent un œil par rapport à leur famille, à leurs enfants. Il y a beaucoup de baby-sitters qui dépucellent des enfants de 4-5 ans. C’est de la p3dophilie. C’est un sujet tabou, mais il ne faut pas se taire sur des fléaux comme les viols », conseille Thiate.